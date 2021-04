Verdachte beroving Spar in quarantaine vanwege coronauitbraak; rechtszaak uitgesteld

VIDEO Björn Grotenhuys koestert cornervlag op kakelvers kunstgras in Vorden: ‘Dit plekkie is van pa en mij’

18 april Björn Grotenhuys (25) is er maar wat trots op dat hij een van de mensen is die voetbalclub VV Vorden aan een strak en gelikt kunstgrasveld hebben geholpen. De club ‘verkocht’ het nieuwe veld in stukjes aan hoofdzakelijk leden en sponsors om de piste zo te kunnen financieren. Björn kocht een van de hoeken. ‘Zijn’ cornervlag heeft voor hem een grote emotionele waarde. ,,Dit hoekje is een soort eerbetoon aan pa.’’