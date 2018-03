Lochemse dirigent Rini Swinkels overleden

3 maart In zijn woonplaats Lochem is vrijdag trompettist Rini Swinkels op 53-jarige leeftijd overleden. Swinkels was sinds 2015 bandleider en dirigent van de Enschedese Big Band Exposure. Eerder was hij ook trompettist en bandleider van het huisorkest van het Enschede jazzpodium De Tor.