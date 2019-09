Verdachte hamermoord verraadt zich op het laatst: eis 18 jaar celstraf

‘Plannen tot den bouw nieuw raadhuis’. Expositie over 50 jaar stadhuis in Doetinchem

17:01 DOETINCHEM - 24 september 1969 opende Prins Claus het gloednieuwe stadhuis in Doetinchem. Precies 50 jaar later opende Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, de expositie over de geschiedenis van het stadhuis in Doetinchem.