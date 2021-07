Verdachte leden drugsbende achter methlab Drempt langer in cel

Klaas zegt na dertig jaar ‘doei’ als meester in Steenderen

12:18 STEENDEREN - ‘Hoi meester Klaas!’, hoort Klaas Leutscher regelmatig als hij door Steenderen loopt. Op straat, in de winkel, eigenlijk overal. Het zijn niet alleen kinderen die hem groeten, want meester Klaas is hij voor veel Steenderenaren. Liefst dertig jaar werkte hij in het Achterhoekse dorp. ‘Ik vind het heerlijk om te wonen waar ik werk en volledig mee te gaan in het dorpsleven hier.’