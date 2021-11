Verdachte opgepakt voor mishandelen bejaarde bewoner bij woningoverval in buurtschap Kotten in Winterswijk

De woningoverval vond plaats tussen 2.30 uur en 3.00 uur ’s nachts aan de Meester Meinenweg in Winterswijk.



De Winterswijkse wijkagent Willem Saris laat weten dat de 72-jarige bewoner van de woning bij de overval flink is mishandeld. Hij is onder meer geslagen en geschopt. De man is vannacht per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is verzorgd. Vervolgens kon hij dinsdagmorgen weer naar huis.