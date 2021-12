Verdachte steekincident in Harfsen langer in hechtenis, politie nog bezig met onderzoek

Streep door burgerboer­de­rij in Vorden, initiatief­ne­mers gaan op zoek naar nieuwe locatie

Ze droomden van een ecologisch verantwoorde burgerboerderij - De Patrijs - aan de Hengeloseweg in het buitengebied van Vorden, maar die droom is uiteengespat. Johannes Regelink en Joanne Malotaux wilden de ruim 100 jaar oude boerderij Nieuw Venhorstink overnemen van twee ooms van Johannes, Tonnie en Garrit Regelink. Die transactie is op de valreep afgeketst, zo blijkt uit een brief die in het bezit is van de Stentor.

29 november