Verdachte van brandstichting in eigen huis Winterswijk moet naar psychiatrisch ziekenhuis

Ook opening gloednieu­we survival­baan Beltrum geschrapt

1 september BELTRUM - Na het afgelasten van de 32ste editie van de Survivalrun in Beltrum op 9 januari 2021, is ook de opening van de gloednieuwe survivalbaan op het sportpark in het dorp geschrapt. Corona is de oorzaak. Dit meldt Yorick Klein Gunnewiek van de Stichting Survivalrun Beltrum (SSB).