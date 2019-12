Verdachte van brandstichting Maserati Muis blijft in cel

De advocaat van de verdachte had om vrijlating gevraagd, omdat twee mensen hem een alibi zouden kunnen verschaffen en omdat ook de telefoon van de verdachte niet op de plek des onheils zou zijn geweest volgens de zendmastgegevens.



De advocaat kreeg andere verzoeken wel toegewezen. Er zullen vier getuigen nader worden verhoord, onder wie de zakenman zelf. Ook worden er Whatsapp berichten en audioboodschappen aan het dossier toegevoegd.



Behalve vanwege de brand in de Maserati, een vuurwerkontploffing bij een flat aan de Beethovenlaan en een vernieling van een Volkswagen Transporter met vuur, wordt de verdachte inmiddels ook vervolgd omdat hij pepperspray in het gezicht spoot van zijn oud-collega, een Doetinchemse, die tegen hem zou getuigen. Zo denkt de aanklager tenminste. En van de bedreiging van haar en haar vriend, ook een oud-collega, vanuit de gevangenis via een telefoon.



De zaak gaat verder in 2020.