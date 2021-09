Verdachte van geldroof boerderijwinkel bij Aalten alsnog opgepakt

Toch nog een beetje Stadsfeest op De Bleek met dancefesti­val Bounce Back

3 september DOETINCHEM - Hoewel er in juni - vanwege corona - al een streep is gegaan door het traditionele Stadsfeest in Doetinchem, zijn er voor de liefhebbers toch nog twee elementen van het vierdaagse festival te vinden. Drie dagen is er een dancefestival op De Bleek en daarnaast gaat de kermis op het Raadhuisplein gewoon door.