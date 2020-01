‘Verdachten bevrijdingspoging Mocromaffia-kopstuk Zutphen komen uit omgeving Parijs’

Terugke­rend CDA-politicus Pieter Bas ter Maat hoeft geen liefde van fractiege­no­ten te verwachten

10:08 Gedoe binnen het CDA van Lochem. Zijn eigen fractie én het partijbestuur verklaarden toenmalig fractievoorzitter Pieter Bas ter Maat in 2018 persona non grata na interne ruzies. Maar nu weet hij zich door een maas in de raadsreglementen weer als raadslid te nestelen in een vijandige CDA-afdeling. ,,Dit is niet goed voor het aanzien van het CDA.’’