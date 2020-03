Verdachten grote wiet- en witwaszaak vrij in afwachting van rechtszaak

De vier worden berecht in een landelijk onderzoek naar georganiseerde hennepteelt en witwassen. In dat onderzoek doorzocht de politie op 23 juli panden in Silvolde, Nijmegen, Rotterdam en Zoetermeer.



In het pand in Silvolde bevond zich op benedenverdieping van een vroegere horecazaak aan de Terborgseweg een wietkwekerij met 2.564 planten. In Rotterdam, Nijmegen en Zoetermeer ging het om enkele honderden planten.