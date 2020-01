Verdachten Winterswijkse schietpartij staan vandaag terecht voor poging tot doodslag op agenten

VIDEO Naaldkunst­ex­po­si­tie in museum Eibergen: Deze technieken pasten meisjes vroeger toe

8:33 EIBERGEN - Of je wilde of niet, als meisje leerde je handwerken. In Eibergen onderwezen de zusters van het Sint Antoniusgesticht jonge dames in de naaldkunst. Daarbij ontstonden prachtige pronkrollen, die nu in een expositie in Museum De Scheper te zien zijn.