Verdeeldheid over komst Randstedelingen naar Achterhoek: meerderheid bang voor imagoverlies

Markante Wilhelmina­pomp in Warnsveld krijgt een opknap­beurt: ‘Hard nodig, hij staat op inzakken’

4 mei Een markant herkenningspunt bij de ingang van het dorp Warnsveld wordt aangepakt. De monumentale Wilhelminapomp verkeert in dermate slechte staat, dat een opknapbeurt hard nodig is. Die klus wordt komende zomer geklaard en kost circa 5000 euro. Dat geld is bijeengebracht door de gemeente Zutphen, het Abersonfonds en Dorpsraad Warnsveld.