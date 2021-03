Verdeling kosten breuk persleiding bij Lochem ‘zaak van waterschap’

Politie ‘kijkt niet op’ van 6000 euro per week voor huur van drugs­schuur: ‘Is peanuts gezien de verdien­sten’

25 maart BAAK - 6000 euro per week voor het verhuren van je schuur. Zeg daar maar eens ‘nee’ tegen. Kim L. uit Baak kon het niet en liet criminelen een drugslab bouwen in de deel van zijn Achterhoekse boerderij. Hij is één van de velen die benaderd is door bendes die in het uitgestrekte buitengebied hun illegale waar willen maken.