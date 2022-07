Verder kijken dan de zakelijke optelsom: ‘Ouderen laten samenwonen, letterlijk tot de dood hen scheidt’

De in Barlo geboren Lammers adviseert en ontwikkelt nieuwbouw en zoekt bestemmingen voor monumentale gebouwen, meestal in de zorgsfeer. ,,Het moet een positieve keuze zijn om daar te willen wonen.”



Ze kijkt verder dan de zakelijke optelsom en het winstbedrag. De Oosterkerk in Aalten is daar een voorbeeld van. Dat het godshuis haar functie verloor, hoorde ze van familie. Ze nam contact op met het kerkbestuur om te kijken wat mogelijk was en zocht er partijen en een team bij (zoals bouwbedrijf Klomps en een zorgonderneming). Uiteindelijk maakte dik 4 ton restauratiesubsidie van de provincie de verbouwing naar een nieuwe functie mogelijk.



,,Hier ben ik enkele jaren bezig geweest: puzzelen, rekenen, kansen creëren en veel overleg. Het is fijn dat het rond is en de verbouwing begint. Het lukt niet altijd. Bij een project waar ik een jaar tijd en energie in heb gestopt, komt het niet rond. Dat gebeurt ook.”