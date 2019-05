Verdere vertraging uitspraak over nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis bij A18

DOETINCHEM - Voor het eind van deze maand is er geen uitspraak te verwachten van de Raad van State over of het Slingeland Ziekenhuis mag bouwen aan de oostelijke afrit van de A18 in Doetinchem. ,,Het is ook niet uitgesloten dat de uitspraak nog later komt", zegt Emmy de Jager, woordvoerder van de Raad van State.