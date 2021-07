Verdriet bij het afscheid van de HH Martelaren van Gorcum, maar Rekken kijkt ook vooruit: ‘Er blijft leven in de kerk, dat is het belangrijkste’

Willy Wantia komt er al z’n hele leven. Hij is er gedoopt, heeft hier de eerste communie en het vormsel ontvangen, was actief als misdienaar en later als vicevoorzitter van het kerkbestuur. „De kerk was altijd het centrale punt”, zegt de 73-jarige Rekkenaar. „Tot de belangstelling minder werd. Het sloop er geleidelijk aan in. In het begin zeiden ze: De jongeren komen niet meer. Maar langzaam aan haakten de ouderen ook af.”