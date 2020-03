Verdubbeling van corona in Achterhoek in vier dagen tijd

De groei zit met name in de gemeente Doetinchem. Die heeft het aantal patiënten zien groeien van 5 naar 17. Daarmee is Doetinchem de absolute koploper als het gaat om besmettingen. Ter vergelijking: Winterswijk had en heeft er 2. De overige gemeenten: Aalten 2 (1), Berkelland 2 (1), Bronckhorst 8 (6), Doesburg 5 (3), Montferland 4 (2), Oost Gelre 6 (2) en Oude IJsselstreek 5 (4). Het aantal geregistreerde coronapatiënten zegt niet alles over de hoeveelheid besmettingen in de regio. Het gaat hier alleen om mensen die een test hebben gedaan en bij wie het virus is geconstateerd. Lang niet iedereen met klachten wordt getest.

Ouderen

Mensen die besmet zijn zitten meestal in quarantaine thuis. Slechts een enkeling hoeft opgenomen te worden in het ziekenhuis. Verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem heeft een speciale afdeling geopend waar ouderen met corona geholpen worden. Hier worden in ieder geval al twee bewoners verpleegd.



De Achterhoek blijft het relatief ‘goed’ doen ten opzichte van andere regio's in het land. Met name in Brabant, rond Nijmegen en in het westen van Nederland zijn veel meer geregistreerde coronapatiënten. De ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk houden rekening met een toestroom de komende weken.



Bekijk hieronder het aantal coronabesmettingen per gemeente sinds 3 maart: