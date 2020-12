Verdubbeling van positieve coronatesten in de Achterhoek; ongekende coronascore in Doetinchem, Aalten en Oude IJsselstreek

Bouwgigant Albert ten Brinke uit de Quote500 kreeg ook coronas­teun: ‘Als blijkt dat we er geen recht op hebben, betalen we gewoon terug’

0:08 VARSSEVELD - Albert ten Brinke (59) zou op basis van de Quote 500 een van de rijkste inwoners van Gelderland zijn. Een misvatting: de eigenaar van bouwonderneming Ten Brinke in Varsseveld is geen Achterhoeker maar Tukker. Laverend tussen Duitsland en Nederland omzeilt de succesvolle bouwer elke crisis.