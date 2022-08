Verdwenen 35-jarige man uit Bocholt is terecht: ‘in goede gezondheid aangetroffen’

vrogger en now Uitster­vend beroep? Nee hoor: ‘Ik zie me de komende veertig jaar nog wel op de molen aan het werk’

BREDEVOORT - De liefde voor de molen zat er al vroeg in. ,,Als kind had ik al iets met houten constructies. Ook was ik altijd aan het bouwen met Lego en wilde weten hoe dingen werkten. ‘Misschien is molenaar wel iets voor jou’, zei mijn vader en nam me op mijn twaalfde mee naar de molen in Bredevoort”, vertelt Thomas Reitsema (27).

11 augustus