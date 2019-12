'Verdwijnen van intensive care uit SKB is wél genoemd'

Wethouder Elvira Schepers vindt het 'jammer' dat de raad van bestuur niet wil toegeven dat de ic wel degelijk is genoemd bij de opsomming van te verdwijnen afdelingen van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). ,,Alsof ik in de raadsvergadering, toen ik meedeelde wat de raad van bestuur ons gezegd had, onzin heb verkocht'', aldus Schepers. ,,Zowel dinsdag als woensdag is ons telefonisch meegedeeld dat de ic gecentraliseerd zou gaan worden in Doetinchem. Dat betekent maar één ding: dat het SKB geen ic meer zou houden.