Vereniging Agrarisch Natuurbeheer over uitdagingen: ‘Natuur kan te dichtbij komen’

Daten en dansen in Berkelland tijdens Week van de Single

8:48 BORCULO - Alleenstaanden staan week in het zonnetje in Berkelland, op initiatief van Getty Schepers van DatingOost en Margreet Dolphijn van Berkel Palace. Met in het ene weekend een speeddate-avond en een week later een 40+-uitgaansavond waarop gedanst kan worden.