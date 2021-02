‘Verenigingen niet laten bloeden voor tekorten Saza-topsporthal’

Minister boos over voordrin­gen bij coronaprik: ‘Absoluut niet de bedoeling’

23 februari VARSSEVELD/ DEN HAAG - Dat sommige zorgorganisaties keukenpersoneel, schoonmakers en zelfs vrijwilligers én bestuurders laten vaccineren tegen corona, is ‘absoluut niet de bedoeling’. Het gevolg is namelijk dat zorgpersoneel dat in direct contact staat met cliënten, langer moet wachten op de benodigde coronaprik.