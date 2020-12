Verenigingen Oude IJsselstreek krijgen coronahulp van gemeente: college stelt 110.000 beschikbaar

Veel verenigingen hebben het zwaar in deze coronatijd. Sport en cultuur liggen voor een belangrijk deel stil, de opbrengsten uit de kantines droogden op, door toernooien en opvoeringen ging een streep. ,,We willen dat de kracht van het verenigingsleven blijft bestaan, zowel tijdens als na de coronacrisis. De coronatijd vraag veel van verenigingen, zowel organisatorisch als financieel. Steun vanuit de gemeente is daarom ook zeker op zijn plaats in deze tijd”, stelt wethouder Bert Kuster.

110.000 euro

In totaal stelt het college van B en W 110.00 euro beschikbaar voor de verengingen in de gemeente. Het geld komt uit de coronacompensatie die van het Rijk is ontvangen.



Met de bijdrage wil het college het belang van het verenigingsleven in Oude IJsselstreek benadrukken en waardering uitspreken voor de inzet van de verenigingen in de afgelopen maanden. Het bedrag wordt ingezet voor alle verenigingen die een basissubsidie ontvangen, zowel voor sport, cultuur als welzijn.