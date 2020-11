Vergevorderde plannen voor dierenpark met exotische apen in Lochem

Een verwoest leven van Christien na zwijgzame jaren in de ‘Goede Herder’

26 november GAANDEREN / OOSTERBEEK - De rampdag staat in het geheugen van Christien van de Boom (88) gegrift: 26 januari 1947. Een dag die begon als alle anderen. Thuis, bij haar pleegouders in Gaanderen. Zonder vooraankondiging werd ze uit huis gehaald en naar tehuis ‘de Goede Herder’ in Almelo gebracht. ,,Papa was niet eens thuis. Hij was aan het werk.”