Vergunning optreden van Normaal in Lochem nog niet rond, Jolink zegt ‘sorry’

Dat zegt Jolink op zijn Facebookpagina. ,,Vandaag stond in de kranten dat Normaal op Hemelvaartsdag weer in Lochem gaat optreden. Dat had ik niet mogen zeggen. De bandleden en kantoor Normaal hebben dit wel afgesproken, maar de vergunningen zijn nog niet rond en ook de buurt moet nog ingelicht worden.’’

Het vorige concert op Hemelvaartsdag in Lochem was een enorm succes. Voor 20.000 ‘anhangers’ gingen de mannen van Normaal weer ‘oerend hard.’ Het nieuws van een nieuwe editie deed het bloed in de Achterhoek dan ook sneller stromen. Maar nu moeten de fans nog even afwachten of het benodigde papierwerk op tijd wordt afgewerkt.