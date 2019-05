Verhalen en veel muziek op Achterhoekse Bevrijdingsdag

ACHTERHOEK - Een mooie wandeling, luisteren naar bijzondere verhalen of gewoon uit je dak gaan op toffe muziek. Het kan tijdens Bevrijdingsdag in de Achterhoek. De redactie zet de belangrijkste evenementen op een rijtje.

Winterswijk

Natuurlijk kunnen en willen niet heen om de Internationale viering van de Vrijheid in recreatiegebied 't Hilgelo bij Winterswijk. Met om 16 uur het Wilhelmus! Maar er gebeurt veel meer. Op een enorm ponton op het meer staat tussen vier uur 's middags en 12 uur 's nachts een keur aan artiesten. Wat te denken van het 120-koppig Euregionaal Jeugdorkest, singer-songwriter Hans Westerveld met zijn band Goed Volk, een speciaal voor de gelegenheid geformeerd Duits-Nederlands mannenkoor, gitaarvirtuoos Mart Hillen en nog veel meer. Het harmonieorkest van Muziekvereniging Excelsior begeleidt verschillende artiesten.

De toegang is gratis. Wie meer wil weten, kan kijken op www.bevrijdingsconcertwinterswijk.nl

Doetinchem

In Doetinchem begint de viering van de vrijheid al direct na de traditionele herdenking op 4 mei met een herdenkingsconcert. Om 20.30 uur treedt de bekende operazangeres Maria Fiselier op in het Mark Tennant Plantsoen. Ook lokaal talent Emma en Wies treden op en schrijver/journalist Henny Haggeman vertelt een verhaal. Op bevrijdingsdag zelf staat het plantsoen in het teken van muziek voor jong en oud. Met optredens van dj's, de Latin band Nos Tres en Andrew's Night Out. Het festival wordt afgesloten door de bekende DJ Jean.

Volledig scherm Dj Jean treedt zondag op in Doetinchem. © ANP

Aalten

De Syriër Haidar Habash geeft op 4 en 5 mei voorstellingen in het Onderduikmuseum in Aalten. Habash vertelt de nu 20-jarige vluchteling op indringende wijze over zijn vlucht van Alleppo naar Zelhem. De voorstelling KRAS I Kerf is een muzikale vertelling, die aan de hand van Haidar's verhalen, dromen en indrukken een beeld schetst van zijn vlucht naar Nederland, zijn ‘veilige gevangenis’. De verhalen worden begeleid door twee muzikanten: de Syrische Ghaeth Almaghoot op klarinet en Düdük en de Turkse Baris Ofluoglu op contrabas.

De voorstellingen zijn op 4 en 5 mei en beginnen om 14 en 15.30 uur. Reserveren via info@onderduikmuseum.nl

Winterswijk

De vrijheid vieren kan je op allerlei manieren doen. Ook door de stilte en de rust op te zoeken. Zoals tijdens de jaarlijkse Bevrijdingswandeltocht. Deze voert over mooie zandwegen en paden door het Nationaal Landschap van Winterswijk. Startpunt is Recreatiepark Het Winkel. Wandelaars kunnen kiezen uit drie afstanden: 10, 15 en 20 kilometer. De start is tussen 9 en 11 uur. De opbrengst van de bevrijdingswandeling gaat naar Kanjers voor Kanjers.

Ook kunnen in Winterswijk woningen bezocht worden die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nog in het bezit waren van joodse eigenaren. In de woningen (en de synagoge aan de Spoorstraat) worden bijzondere verhalen verteld over de woningen en hun eigenaren. Ook kan doorgesproken worden door de bezoekers. De eerste woningen kunnen om 10 uur bezocht worden.

Volledig scherm De Synagoge in Winterswijk. © Vincent Decates

Doesburg

Voor kinderen is een prachtige wandeling uitgezet langs ‘herinneringen’ aan de oorlog in Doesburg. Daarnaast krijgen de wandelaars verhalen te horen over hun leeftijdsgenoten in de oorlog. Wat speelden ze, wat snoepten ze? Ook wordt er een kelder bezocht waar kinderen in de laatste dagen van de oorlog moesten schuilen en worden onderduikplekken aangewezen. De wandeling begint om 14.45 uur vanaf het Vredesmonument op de markt. Voor kinderen (en hun begeleiders) die niet ver kunnen lopen rijden er voertuigen mee uit de Tweede Wereldoorlog. Aansluitend verzorgt het jongerencentrum 0313 een programma in het Arsenaal.