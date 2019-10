Verhalen vertellen zit Frans van Gorkum in het bloed

DOETINCHEM - Verhalen vertellen zit in zijn bloed. Zoals dat ook bij zijn moeder en grootvader het geval was. ,,Ik ben ook een verteller in de oude traditie.''

Frans van Gorkum (66) is al 40 jaar bezig met teksten en muziek. Verhalen, gedichten, liedteksten. Zondag komt zijn boek Dubbeldoyer uit. Deels in het Nederlands, maar ook in het Nedersaksisch en Nederfrankisch (Achterhoeks en Liemers dialect). Bonuscadeau: een cd met twaalf liedjes.



De titel verwijst naar een lp die hij in 1983 maakt met zijn eeneiige tweelingbroer Henk en harmonie Sint Martinus uit Oud-Zevenaar. ,,Toen is het begonnen. Henk speelde gitaar en schreef de muziek. Hij was een echte muzikant, zong ook veel beter dan ik.''

Naar het klooster

Samen vertrekken ze op 11-jarige leeftijd naar een klooster in Valkenburg. Want hij weet al vanaf zijn 5-de: ik wil priester worden. Zeven jaar zou hij in Limburg blijven, om op zijn 18-de de conclusie te trekken: dat priesterschap zit er niet in. ,,Je wordt geacht vertegenwoordiger van Jezus Christus op aarde te zijn. Ik keek om me heen, zag wat er in de kerk en de maatschappij gebeurde en ik wist: dat kan ik niet.''

Broer Henk blijft wel in Limburg en maakte carrière in het onderwijs. Samen blijven ze regelmatig optreden in hun geboortedorp tijdens pronkzittingen. Dan, in 2002, overlijdt Henk plotseling aan een hartaanval. Dat hakt er in bij zijn broer. ,,Je bent de helft van jezelf kwijt. Ik heb toen de muzikale activiteiten op een laag pitje gezet. Dat heeft, door meerdere oorzaken, wel een jaar of zes geduurd.''

Eenzaamheid

Frans is een veelzijdig man. Hij studeert na zijn Limburgse periode Nederlands in Utrecht, maar gaat gebukt onder eenzaamheid en keert terug naar de moederschoot. Daar komt hij in dienst van de gemeente Zevenaar. In 1989 stapt hij over naar zijn huidige woonplaats Doetinchem, waar hij tot aan zijn pensioen vorig jaar personeelsadviseur is. Hij doet stamboekonderzoeken (genealogie), is voorzitter van de Staring Stichting en is jarenlang correspondent in de Liemers voor weekblad Het Vizier.

Muziek blijft passie

Dialectmuziek blijft zijn grote passie. Hij werkt met mensen als muziekdocent Eugène Soontiëns en later met Paul Mulder uit Zevenaar. Jarenlang struint hij solo de zalen in de streek af met een muziekband.

Met Hans Beernink, Hans Westerveld, Wim Jansen en Stef Geurtsen vormt hij de band GoedVolk. Geoefend wordt in de huiskamer van Frans, de buren hebben geen bezwaar. Met de inspiratie gaat het crescendo. ,,Ik schrijf het ene liedje na het andere, ze vloeien de pen uit. Vergeet niet dat ik gepensioneerd ben, ik heb er meer tijd voor.''

Zoon Maarten van muziekmaat Hans Beernink bestiert al jaren uitgeverij Het Boekenschap in Zelhem. Hij stimuleert Frans van Gorkum om zijn veelzijdige teksten te bundelen. Teksten met humor, liefde voor de streek en opvallend veel verwijzingen naar het geloof. ,,Ik ben niet actief gelovig meer, maar religie en de mystiek daarvan hebben me altijd gefascineerd.''