Verhuizing is goed voor bibliotheek en centrum van Aalten

Leren verkopen in de winkel­straat in Doetinchem

18:23 DOETINCHEM - Waar kan het vak van winkelverkoper beter worden geleerd dan in het hart van de Doetinchemse binnenstad? Met die gedachte opent ROC Graafschap College de ‘Winkel van de toekomst’ in de Boliestraat in Doetinchem.