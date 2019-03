Verhuizing: Kringloop Drenthen gaat warmer wonen

Rockfesti­val Warnsveld Open Air verplaatst naar september

12:25 Warnsveld Open Air is verplaatst van de zomer naar het (vroege) najaar. Het rockfestival is op 20 en 21 september in plaats van 28 en 29 juni. De concurrentie van andere festivals is een van de redenen om Warnsveld Open Air enkele maanden later te programmeren.