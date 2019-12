‘Verhuizing Motrac naar Zutphen is voor medewerkers goed te doen’

Voor de enkeling die tussen de middag nog op de fiets stapte om thuis een boterham te eten, zal het even aanpassen worden. Toch zal de verhuizing van Motrac Industries vanuit Baak naar bedrijventerrein Revelhorst in Zutphen – amper 7 kilometer verderop – voor de 48 werknemers weinig problemen opleveren, verwacht directeur Maarten Vinkesteijn.



Het is de belangrijkste reden geweest om voor Zutphen te kiezen in plaats van bijvoorbeeld Apeldoorn, waar moederbedrijf Royal Reesink gevestigd is. “De technische mensen, de specialisten die we hier in huis hebben, die wonen hier in de omgeving en die willen we graag allemaal behouden”, zegt Vinkesteijn.