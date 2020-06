Verhuizing Vredense Hof afgeblazen: ‘Te grootschalig project’

UPDATEWINTERSWIJK - De verhuizing van het verzorgingshuis de Vredense Hof naar de Wooldseweg in Winterswijk is van de baan. Het college van B en W heeft de medewerking ingetrokken.

Voor het verzorgingshuis Vredense Hof is het afblazen van dit plan een tegenvaller, want er wordt al anderhalf jaar naar toe gewerkt. Aanvankelijk was de gemeente wel bereid om mee te werken. Maar nu trekt het college zich alsnog terug. ,,Het is toch een te grootschalig project voor die plek aan de Wooldseweg”, zegt wethouder Inge klein Gunnewiek.



Het zou het twee na grootste gebouw van Winterswijk worden. Vooral de bomen die er staan en die zouden moeten wijken voor het centrum, zijn een belangrijke reden om de verhuizing af te wijzen. De beukenrij die er staat wil de gemeente graag behouden.

Dicht bij het centrum

Het liefst wil de Vredense Hof een centrum met 96 wooneenheden bouwen, zo dicht mogelijk bij het centrum. Bewoners en hun familieleden hebben aangegeven graag even het centrum van Winterswijk in te willen lopen. De huidige plek van de Vredense Hof, bij de Vredenseweg, ligt te ver weg van het centrum. Het verzorgingshuis dat daar staat bestaat gedeeltelijk uit tijdelijke huisvesting en is aan vervanging toe.



Terug bij af

,,Heel jammer. We zijn nu weer terug bij af", is de reactie van Ad Smeets, bestuurder van de overkoepelende organisatie Marga Klompé waar de Vredense Hof onderdeel van uitmaakt. De grond aan de Wooldseweg waar nu een bouwmaterialenzaak zit was zo goed als verworven, op voorwaarde dat de gemeente akkoord zou gaan.