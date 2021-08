Verhuren loods in Hummelo aan louche figuren levert bejaarde eigenaar 240 uur werkstraf op

Op 7 december 2018 werd de hennepkwekerij ontdekt bij een inval na een anonieme melding. In de loods werden restanten gevonden van een onttakelde hennepkwekerij: een paar planten, hennepresten, voedingsmiddelen, potten, potgrond, assimilatielampen, een ventilatiesysteem. Er zouden 1638 planten zijn opgekweekt, die meer dan eens een oogst hebben opgebracht. De politie heeft de behaalde winst becijferd op 370.000 euro.



Die winst is in elk geval niet bij loodseigenaar B.V. uit Hummelo terecht gekomen, concludeert ook het Openbaar Ministerie. Hij kan ten hoogste aangeslagen voor 25.000, de huuropbrengst in een klein jaar. V. zei bij de rechtbank twee weken geleden dat hij geen argwaan had. Hij heeft de loods verhuurd via een makelaar die hij kende en vertrouwde. Er liepen in het begin ‘nette mannen’ in werkpak rond.