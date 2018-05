'Verhuurder onderschat impact renovatieklus in Lochem'

video Aantal seksshops gehalveerd in Oost-Nederland: 'Wij zijn broodnodig'

7 mei Rond 2000 waren er circa 50 pornozaken in Oost-Nederland. Twee decennia verder is de helft over. ,,Zonde, wij zijn broodnodig'', zegt Patrick Wiegman van Erotica Xqlusive Zwolle. Een instituut onder seksshops in Oost-Nederland. Wiegman nam de oude familiezaak van pa over en koppelde er een webshop aan. ,,Zo overleef ik.''