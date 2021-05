Verjaardagsspandoek van Ruben (25) daags voor dodenherdenking vernield en bekrast met hakenkruis: ‘Dit kan écht niet’

Het is een ludieke traditie in de Aaltense vriendengroep van Ruben Houwer. Op het randje van het 25ste levensjaar krijgt iedere kameraad een groot spandoek in de voortuin geplaatst met daarop een aantal gênante foto's, veelal genomen terwijl de gefotografeerde persoon in beschonken toestand verkeerde.

,,In eerste instantie dacht ik dat er een scheurtje in zat door de wind, want het waaide nogal hard”, vertelt Ruben. ,,Maar toen ik dichterbij kwam zag ik dat het hele doek kapot was. Het deel waarop mijn gezicht te zien is, is van boven tot onder doormidden gesneden met een mes. Ook hebben ze naast mijn hoofd een hakenkruis in het doek gekrast.”