Verkeer geweerd uit Vrijheidspark Winterswijk: te veel auto’s en foutparkeerders

Volgens de gemeente Winterswijk wordt er te hard gereden rond het Vrijheidspark. Daarnaast staan er met name op marktdagen veel foutparkeerders. Dit gaat ten koste van de veiligheid van fietsers en wandelaars. Na de afsluiting is de weg alleen nog toegankelijk voor voetgangers, fietsers, brommers, aanwonenden en ondernemers die bij hun bedrijf of winkel moeten komen. Zij krijgen een ontheffing.

Structurele maatregelen

Wethouder Tannemaat laat in een persbericht weten dat er verschillende scenario's zijn bekeken. ‘Gezien de huidige situatie hebben we geconcludeerd dat er op de korte termijn iets gedaan moest worden aan de verkeersveiligheid in het Vrijheidspark. We hebben nu deze tijdelijke maatregel getroffen. In de tussentijd geeft het verkeersstromenonderzoek ons de benodigde inzichten om ook structurele maatregelen te nemen.’