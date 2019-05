Verkeer stilgelegd in Doetinchem vanwege 3D-scan na zwaar ongeluk

Een agente van de Landelijke Eenheid, getooid met enorme rugzak met apparatuur, liep op en langs de plek van het ongeval. Met in haar hand een tablet die verbonden is met camera's in de rugzak, is het gebied minutieus vastgelegd in een 3D-scan. Om het onderzoek goed te kunnen doen, is het verkeer meerdere keren stilgelegd. Dat leidde niet tot grote opstoppingen.