Verkeersader N318 door Achterhoek fors op de schop; passeerhavens, inhaalverbod en afsluitingen

Aalten wil dat Ringweg N318 snel veiliger wordt na dodelijk ongeval

AALTEN - Het dodelijke ongeval van vrijdag op de Ringweg in Aalten zorgt ervoor dat de gemeente sneller met de provincie wil praten over de veiligheid op deze weg. Op korte termijn wordt er volgens verkeerswethouder Martin Veldhuizen gesproken over de middengeleiders. ,,Die zijn te smal, dat kan beter.”

2 oktober