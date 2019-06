Verkeerschaos bij Obelink ‘is niet te voorkomen’

Donderdag was zo’n piekdag, toen de Misterweg (N318) in beide richtingen vastliep doordat Nederlanders en Duitsers op Hemelvaartsdag massaal naar Obelink kwamen. Het bedrijf had hier al rekening mee gehouden en twee professionele verkeersregelaars ingehuurd, die de boel vanaf de provinciale weg in goede banen moesten leiden. Op het terrein zelf stonden nog eens veertien medewerkers om klanten op vrije plekken te wijzen.



,,Maar een dergelijke massaliteit als donderdag heb je niet in de hand’’, zegt wijkagent Willem Saris, die er donderdag bij was om de situatie in de gaten te houden, vooral om te kijken of de wegen voor hulpdiensten begaanbaar bleven. En dat was zo, ondanks de enorme drukte. ,,Obelink valt niets te verwijten, want er zijn in ruime mate maatregelen genomen om het verkeer goed te regelen.’’