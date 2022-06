Verkeershinder op A12: afrit Beek drie nachten dicht wegens werkzaamheden aan lichtmasten

Doesburgse Leo legt monumen­taal dak vol zonnepane­len: ‘Anders wil hier geen hond meer wonen’

DOESBURG - Nee, Leo Boon vindt zonnepanelen ook niet mooi. Maar hij is wel heel blij dat hij ze eindelijk op het dak van zijn monumentale woning in Doesburg mag leggen. Hij hoopt dat meer buurtbewoners volgen en hun panden klaarmaken voor de 21ste eeuw. ,,Over vijftig jaar wil anders geen hond meer in deze huizen wonen.”

12:05