Verkenner Jan Bart Wilschut probeert lokale omroepen in de Achterhoek op één lijn te krijgen

Biblio­theek Zutphen is met ‘Groot Dictee’ in november middelpunt van taalmin­nend Nederland

20 augustus Zutphen is op zaterdag 2 november voor even het middelpunt van taalminnend Nederland. Dan presenteert NPO Radio 1 in het programma De Taalstaat van 11.00 tot 13.00 uur vanuit de bibliotheek in de Broederenkerk live het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Twintig prominenten nemen het dan op tegen twintig luisteraars van De Taalstaat.