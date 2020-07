Verkenner ministerie: Ziekenhuizen Achterhoek moeten blijven samenwerken

VARSSEVELD - De twee Achterhoekse ziekenhuizen Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk moeten blijven samenwerken, ook als ze per 1 januari uit elkaar zijn. Dat stelt verkenner Marcel Daniëls die voor het ministerie van VWS onderzoek deed naar de crisis bij de ziekenhuizen.

Conclusie uit die verkenning is dat het besluit tot het defusie gezien de verstoorde verhoudingen wellicht onontkoombaar was, maar dat deze stap zonder brede interne dialoog en zonder echt inhoudelijke afwegingen wordt gezet. Met het besluit tot defusie is er namelijk nog geen antwoord op de vraag hoe kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor de inwoners van de Achterhoek ook in de toekomst gegarandeerd kan worden.

De twee jaar geleden gefuseerde ziekenhuizen kwamen het afgelopen half jaar in een hoogoplopend conflict terecht, nadat bekend werd dat er afdelingen van Winterswijk naar Doetinchem zouden moeten verhuizen.

Geen twijfel over kwaliteit

Op dit moment is er geen twijfel over de kwaliteit van de zorg in beide ziekenhuizen, stelt Daniëls. Een van de conclusies in het rapport is echter dat het Slingeland ziekenhuis en (in nog sterkere mate) het SKB in de toekomst kwetsbaar zijn.



,,Naast een vergrijzing in de regio en een afname van het aantal zorgmedewerkers hebben kwaliteitseisen, landelijke ontwikkelingen als ‘juiste zorg op de juiste plek’, financiële beperkingen en politieke discussies over hoe en waar mensen terecht kunnen voor welke zorg gevolgen voor de ziekenhuizen. De gedachte dat ook op lange termijn kleine ziekenhuizen zelfstandig uitgebreide 24/7 spoedeisende hulp, intensive care en verloskundige zorg kunnen blijven bieden is daarmee weinig realistisch”, aldus Daniëls.

Beste optie

Om de Achterhoek van goede zorg te blijven voorzien is samenwerking tussen de beide ziekenhuizen op basis van een gedegen toekomstvisie de beste optie, zo staat in het rapport. Ook de initiatieven op het gebied van werkgelegenheid en scholing in de regio vragen daarom.

De verkenner Daniëls is werkzaam als cardioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en was eerder onder andere voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en van de Raad Kwaliteit van de FMS.

Hij adviseert de twee ziekenhuizen om dit jaar nog externe begeleiding te zoeken, zodat vóór 1 januari 2021 goede stappen in de samenwerking en het opstellen van een toekomstvisie zijn gezet. In de komende maanden zal een regio-klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, zorgaanbieders uit de eerste lijn en lokaal openbaar bestuur een vinger aan de pols houden en toezien op de progressie die wordt gemaakt.

Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.