Verkiezingsborden VVD in Doetinchem voorzien van Hitlersnorretje: ‘Het lijkt een gecoördineerde actie’

,,Dit is blijkbaar de tijdsgeest”, zegt Hans Dales, fractievoorzitter van de VVD in de gemeente Doetinchem. ,,Het lijkt een gecoördineerde actie, die we eerder zagen in Westervoort en op andere plekken in het land. Wie er achter zit, weten we niet. Mensen zijn boos door corona en de maatregelen die worden getroffen en Rutte is als premier de boeman. Dat kan. Maar pak dan een rood potlood en ga stemmen in plaats van Hitlersnorretjes te tekenen.”