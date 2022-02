Verkoop pand Signify ‘mooie ontwikkeling’ voor Winterswijk, zegt wethouder

De 33-jarige Meekes maakte de koop van het pand vrijdag rond. Hij gaat er zijn handelsonderneming in restpartijen in vestigen. Het bedrijf zit nu nog in Eibergen, maar dat pand is te klein geworden. Over anderhalf jaar hoopt hij te kunnen verhuizen naar Winterswijk.



,,Dat een prachtig Achterhoeks bedrijf met zo’n zestig werknemers hierheen komt is hartstikke mooi voor Winterswijk”, zegt Klein Gunnewiek.



De toekomst van het 27.000 vierkante meter grote pand aan de Rondweg in Winterswijk op 4,7 hectare grond was onzeker, nadat Signify vorig jaar bekendmaakte te zullen stoppen eind april. Het speelde een belangrijke rol in de discussie over nieuwe bedrijventerreinen in Winterswijk.