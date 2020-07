‘Verkoop Pelkwijk niet goed voor ouderen’

Hersen­stich­ting haalt 450.000 euro op in onze regio, actie voor Jochem uit Zeewolde richting 30.000 euro

11:04 De Hersenstichting heeft in deze regio een kleine 450.000 euro opgehaald tijdens de meest recente collecte in januari. Dat is ongeveer een derde van het totaalbedrag in Nederland. Ondertussen loopt het bedrag voor Jochem uit Zeewolde langzaam op richting 30.000 euro.