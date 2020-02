Verkoopprijs woningen Achterhoek gestegen: ‘Er is veel vraag naar woningen’

De duurste woningen staan in de gemeente Bronckhorst, mensen die hun oog hebben laten vallen op een huis in Winterswijk zijn het goedkoopst uit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



,,Als we kijken naar het afgelopen jaar zijn de prijzen over de hele linie gestegen. Zowel in het hoge als in het lage segment”, zegt Tom Schreurs, directeur van Thoma Enning Makelaars in Winterswijk. Hij wijst wel op het gevaar van gemiddelden. ,,Die kunnen weleens een vertekend beeld geven.”