Verlaten boot Noah kon echt niet blijven liggen in Oude IJssel; eigenaar moet nu naar de opslag in Terborg

HOOG-KEPPEL/ TERBORG - De al ruim een maand verlaten recreatieboot Noah is door het waterschap Rijn en IJssel in beslag genomen en naar de opslagplaats in Terborg gesleept. De boot lag al sinds 5 september in aan de afmeerplek in de Oude IJssel, bij de brug aan de Jonker Emilweg in Hoog-Keppel.