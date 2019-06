Verlengde A12 als Autobahn A3 hele weekend dicht voor alle verkeer

‘Drugslab in wording’ aangetrof­fen in Baak

12:36 BAAK - In een grote schuur aan de Zutphen Emmerikseweg in Baak is donderdagochtend een klein drugslab aangetroffen. Volgens de politie gaat het om een drugslab in wording: criminelen waren nog bezig met de opbouw van het lab en hadden nog niet veel drugs geproduceerd. Om wat voor drugs het gaat, is nog niet bekend.