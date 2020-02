Verlichte carnavalsoptocht in Rietmolen grossiert in creativiteit

Man steekt huisgenote met aardappel­schil­mes­je in Doetinchem

19:03 DOETINCHEM - De politie is zaterdagavond uitgerukt voor een steekpartij in een woning aan de Curaçaostraat in Doetinchem. Daarbij liep de bewoonster lichte verwondingen op. De dader is vrijwillig met de politie meegegaan.