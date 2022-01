Verlichte trekkers langs verzorgingshuizen Winterswijk: ‘Lichtpuntje in donkere dagen’

Stadse Fratsen Na dertig jaar is het niet te laat voor een nieuwe traditie aan de stamtafel

,,Geen keu meer aangeraakt sindsdien’’, bekent de meest getalenteerde van ons viertal aan de biljarttafel. De trekstoot verraadt nog enig raffinement, maar het resultaat is belabberd. Niet lang daarna hangen we de keus in het rek en zetten ons aan de stamtafel. Daar volgt een gevecht op leven en dood.

